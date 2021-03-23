نشرة أخبار العالم | إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة في موعده ولا يمكننا الإضرار بمصالح بمصر.. ونتنياهو يبحث عن الفوز في انتخابات الكنيست

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:









أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تزال قلقة بشأن تأثير الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، على السكان هناك واستقرار المنطقة.









ذكرت هيئة صحية أمريكية أن شركة أسترازينيكا ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بفاعلية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 بعد تجربة كبيرة في الولايات المتحدة.









أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، الثلاثاء، التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي"الناتو"، قائلا: "أتيت لأعرب عن التزام الولايات المتحدة بالحلف".









أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في البلاد، وذلك في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج.









أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الوقت قد حان لوقف إفلات إسرائيل من العقاب.









عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه الأخيرة.









اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بالانتهاكات الإنسانية والمجازر التي وقعت في إقليم تيجراي، خلال العملية العسكرية التي أمر بشنها ضد الإقليم العام الماضي.









قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترغب على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر والسودان فيما يخص مياه النيل.









أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لإثيوبيا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا.









أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع السودان.