الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريقين في منزل وعصارة بمركز أبوتشت

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريقين في منزل و عصارة قصب بمركز أبوتشت.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق في منزل بقرية الحسينات و آخر في عصارة قصب بقرية الأوسط سمهود، دون أي خسائر في الأرواح.
دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بـ ٣ سيارات للسيطرة على الحريق.
تمكنت قوة من الحماية المدنية، بقيادة النقيب علاء الديب و النقيب جمال الشافعي واشراف الرائد رامي ايهاب، من السيطرة على الحريقين.
تحرر محاضر بالواقعتين و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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