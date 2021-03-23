ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريقين في منزل وعصارة بمركز أبوتشت

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:07 م
حريق
حريق
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريقين في منزل و عصارة قصب بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق في منزل بقرية الحسينات و آخر في عصارة قصب بقرية الأوسط سمهود، دون أي خسائر في الأرواح.

دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بـ ٣ سيارات للسيطرة على الحريق.

تمكنت قوة من الحماية المدنية، بقيادة النقيب علاء الديب و النقيب جمال الشافعي واشراف الرائد رامي ايهاب، من السيطرة على الحريقين.

تحرر محاضر بالواقعتين و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا :

بنسبة 18 % من المستهدف.. إزالة 31 تعديا على أراضى طرح النهر فى ثانى أيام الموجة 17 بقنا

طب بيطري قنا يحصد المركز الأول على الصعيد في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية بالمنيا تخمد حريقين دون أضرار بشرية

السيطرة على حريق في نصف فدان قصب بقنا

السيطرة على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب في قنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق في قيراطي قصب بقنا

الحماية المدنية تسيطر علي حريق بـ فدان قصب في نجع الحاج سلام بقنا

الحماية المدنية تسيطر علي حريق بـ فدان قصب في مركز دشنا بقنا

ترشيحاتنا

دعاء سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة النصف من شعبان

قرار جديد من البدري قبل مواجهة منتخب مصر وجزر القمر

قبل 31 مارس.. 5 حالات تعفيك من تقديم الإقرارات الضريبية

بشرى بشأن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. فيديو

إخماد حريق في مصنع بالشرقية.. شاهد

بمجوهرات ثمينة وشعر مبلل .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالسرطان.. دراسة تحذر من مطهرات اليد خلال مواجهة كورونا

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا