الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريقين في منزل وعصارة بمركز أبوتشت

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريقين في منزل و عصارة قصب بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق في منزل بقرية الحسينات و آخر في عصارة قصب بقرية الأوسط سمهود، دون أي خسائر في الأرواح.

دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بـ ٣ سيارات للسيطرة على الحريق.

تمكنت قوة من الحماية المدنية، بقيادة النقيب علاء الديب و النقيب جمال الشافعي واشراف الرائد رامي ايهاب، من السيطرة على الحريقين.

تحرر محاضر بالواقعتين و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا :

بنسبة 18 % من المستهدف.. إزالة 31 تعديا على أراضى طرح النهر فى ثانى أيام الموجة 17 بقنا





طب بيطري قنا يحصد المركز الأول على الصعيد في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية



