خريطة صادمة.. 80% من الحيوانات في العالم لا يعرفها العلماء

كشفت خريطة تفاعلية جديدة عن أن 80 % من الحياة على كوكب الأرض مازالت مجهولة، وأن العلماء لا يعرفون حوالي 290 ألف نوع من الكائنات، وفقا لمصممي الخريطة.





وتعتبر خريطة "الحياة غير المكتشفة" التي صمهها علماء من جامعة ييل الأمريكية أول خريطة من نوعها في العالم، وسوف تساعد الخبراء على تعقب الكائنات المجهولة "التي تتربص في الظلال".





وأظهرت الخريطة التفاعلية أن العلماء لا يعرفون سوى ما بين 10 إلى 20% من الكائنات.





وبسبب تغير المناخ وتدمير أماكن سكنى هذه الحيوانات من النشاط البشري وعوامل أخرى، يقول الفريق إنه "سباق مع الزمن" لتتبع الأنواع قبل أن تختفي إلى الأبد.





وقال البروفيسور والتر جيتز، المؤلف المشارك في الدراسة، إنه ليس هناك شك في أن العديد من الأنواع ستنقرض قبل أن نعلم بوجودها أو نفكر في مصيرها.





وأشار جيتز إلى أن "أشعر بأن هذا الجهل لا يغتفر، ونحن ندين لأجيال المستقبل بإغلاق فجوة المعرفة هذه سريعا".





تأتي هذه الخريطة بعد أقل من 10 سنوات من قيام عالم البيئة بجامعة ييل بقيادة مشروع "خريطة الحياة"، الذي يصف توزيع الأنواع المعروفة عبر الكوكب.





وتحول الدراسة التركيز من عدد الأنواع غير المعروفة الموجودة إلى أين توجد وما هي، وفقا للمؤلف الرئيسي باريو مورا من جامعة بارايبا الفيدرالية في البرازيلي.





وأوضح العالم البرازيلي أن "العثور على الأجزاء المفقودة من لغز التنوع البيولوجي للأرض أمر بالغ الأهمية لتحسين الحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم".