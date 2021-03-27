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توك شو

السائق صرخ .. كامل الوزير يعلن المتسبب في حادث قطار سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 08:10 م
كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل
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عبد الخالق صلاح
قدم المهندس كامل الوزير، التعازي الي أهل الصعيد؛ بسبب حادث قطار الصعيد؛ موضحا أنه في غاية الألم والأسى نتيجة ما حدث. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «والله أنا والعاملين بنبذل جهد كبير عشان ننول رضاكم .. وأنا أسبوعيا شغال عندكم في الصعيد ». 

وتابع: « أنا فلاح ريفي زيكم وعارف يعني ايه عائل الأسرة يروح .. لو بيدي والله لأطلع أسوق كل قطر في هيئة السكة الحديد». 

وكشف الوزير معلومات خطير قائلا: « سائق القطار الأول صرخ قال بلف الهوا اتشد والقطر وقف وحذر السائق القادم لكنه لم يستجيب». 

واختتم الوزير: «مجهولين شدوا زر الخطر في القطار الأول ». 
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