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مستشار مشروع الدلتا الجديدة: يوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و200 ألف غير مباشرة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:01 ص
مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة
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حمزة شعيب
قال نعيم مصيلحي  مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن مشروع الدلتا الجديدة  يوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و200 ألف غير مباشرة.

وتابع خلال حواره ببرنامج "التاسعة"والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" ، أن المنطقة الجديدة تم دراستها والانتهاء من التقارير اللازمة لها و90% من مساحة الأراضي صالحة للزراعة ويمكن التوسع فيها مستقبلا ".

وتابع نعيم مصيلحي :" مصدر مياه للمشروع هي مياه الصرف الزراعي في مناطق غرب الدلتا عن طريق إنشاء محطات معالجة  لمياه الصرف وضخها في منطقة المشروع وتم الانتهاء من الدراسات الحقلية ودراسات الأراضي ودراسة المناخ والمحاصيل الملائمة للزراعة ".

وأضاف:"  أراضي مشروع الدلتا الجديدة  قادرة على استيعاب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، ومناخ  منطقة مشروع الدلتا معتدل وظروف التربة جيدة".
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