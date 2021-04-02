بطريقتين.. علاج كعب القدم بالخل









يعتبر علاج كعب القدم بالخل، ولكن ليس الخل الأبيض وانما باستخدام خل التفاح؛ حيث انه فعال لأمراض الجلد ومشاكل المعدة، ومن المعروف أن خل التفاح يسحب الكالسيوم الزائد من العظام ويجلب الراحة.





الطريقة الأولى لـ علاج كعب القدم بالخل :





مكونات





ماء دافئ

وربع كوب من خل التفاح





طريقة الأستخدام :





ويمكن استخدام علاج كعب القدم بالخل عن طريق نقع قدميك في حوض من الماء الدافئ مع بضع قطرات من خل التفاح، أو لف منشفة مبللة به حول كعبك لبضع دقائق.





الطريقة الثانية لـ علاج كعب القدم بالخل :





مكونات





شاش

خل التفاح





طريقة الأستخدام :





إذا كنت تبحث عن راحة سريعة وفورية، فعليك التفكير في كمادات الثلج باستخدام خل التفاح، فقط ضع كمادة ثلجية من الشاش المجمد والمنقوع في خل التفاح على المنطقة المصابة لبضع دقائق، وهذه الطريقة رائعة لتهدئة التورم والألم.