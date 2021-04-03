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فن

مع الدلافين.. شاهد أحدث ظهور لـ شيما صابر من حمام السباحة

السبت 03/أبريل/2021 - 03:34 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الإعلامية شيما صابر صورة جديدة  وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما صابر مع  الدلافين من حمام السباحة .

يذكر ان علقت الإعلامية شيما صابر على استبعاد زوجها رامي صبري مدافع فريق انبي من قائمة المنتخب المصري النهائية لمواجهة كينيا وجزر القمر. 

‏وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر: تواجد الونش وأيمن اشرف في معسكر المنتخب منطقي جدا.. لكن لما تبقي مدافع اسمك رامي صبري عامل كل واجباتك الدفاعية والهجومية ومسجل ٥ اهداف وبتقود فريقك للمربع الذهبي ويتم استبعادك لضم احمد ايمن منصور اللي مش بيلعب اصلا يبقي ده امر مش منطقي!!!!".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس

مع الدلافين.. شاهد أحدث ظهور لـ شيما صابر من حمام السباحة
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