رسامة شمامسة جدد للخدمة في الكنيسة الأرثوذكسية بإيبارشية هولندا

صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا اليوم السبت القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بأمستردام، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة شمامسة جدد في درجة إبصالتس «مرتل» .





كما تم منح مجموعة من الإبصالتسيين رتبة أغنسطس "القاري"، وتمت الصلوات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





من ناحية أخرى، قدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





وقال نيافة الأنبا إرميا - في تصريح له - تابعت بكل فخر واعتزاز كمصري افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وموكب نقل الملوك والملكات المصريين من المتحف المصري بالتحرير إلى الفسطاط.





وتابع قائلا، إن مصر بلد قديم قدم التاريخ، بلد استطاع أن يرسم الخطوات الأولى للعالم في طريق الحضارات. فهنا على ضفتي النيل الخالد نهر النيل تكون أول مجتمع عظيم مؤلف من عدة ملايين يحكمهم ملك واحد وفي أيديهم كل الأسس اللازمة للحضارة .





وأضاف أنه في القرون التي تقع ما بين ٥٠٠٠ ل ٣٥٠٠ سنة قبل الميلاد قامت أول دولة متحضرة كبيرة، واليوم يستكمل الشعب المصري الأصيل بقيادة زعيمه ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة الأجداد، فمصر أرض الحكمة وبلد الجمال فهي كجنة الرب. حفظ الله مصر وشعبها وقادتها من كل شر ومن كل سوء."



