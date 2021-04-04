تجسس التطبيقات والإعلانات.. أفضل تطبيقات لحظر من يتتعبك

أصبحت عملية تتبع الهواتف أمرا يقلق الكثير من المستخدمين ويهدد خصوصيتهم، كما أنه أصبح أمر لا مفر منه حيث تستخدم جميع الهواتف الذكية نظام تحديد المواقع العالمي GPS ، التى تقوم بتحديد مواقع المستخدمين بدقة، مما يزيد الأمور صعوبة فى إيجاد طريقة لوقف هذا الأمر.





وبحسب موقع ProPublica فإن شركات الهواتف الذكية والتطبيقات تتلقى يوميا إنتقادت شديدة بسبب وصول أنظمتها إلى الكثير من بيانات المستخدم أكثر مما تحتاجه، وتقوم بتتبع مواقع المستخدمين وسجل أنشطتهم، ومن أفضل الوسائل التى يمكن ايقاف بها هو عدد من التطبيقات التى يمكنك استخدامها ومنها :









تطبيق Privacy Badger





وهو تطبيق لحظر التتبع ويستخدم خوارزمية لمعرفة التطبيقات أو الإعلانات التي تتعقبك بمرور الوقت ، ويسمح مبدئيًا بتتبع الجهات الخارجية بعد ذلك ، سيبدأ تلقائيًا في حظر ما تعتبره انتهاكات بالنسبة لك من التطبيقات أو الإعلانات التى تقوم بتتعبك.





تطبيق Disconnect





ويقوم بحظر المتعقب ، ويحظر امتداد المتصفح أكثر من 2000 متتبع فردي من متابعتك عبر الإنترنت، كما تساعد الأداة على تحميل مواقع الويب بشكل أسرع بنسبة 27 بالمائة كما أن أفضل ميزة فى Disconnect هى حظر المتتبعين لك.





تطبيق Firefox





ويحظر آلاف المتعقبات افتراضيًا بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك إصدار أندرويد من Firefox تثبيت الوظائف الإضافية التي تمنع التتبع مثل Privacy Badger و Ublock Origin. ومع ذلك ، لا يمكنك تثبيت الوظائف الإضافية في إصدار iOS ، كما يحذف ملفات تعريف الارتباط على هاتفك الذكي أو حذفها بشكل يومي وهى إحدى الطرق لإيقاف الجزء الأكبر من الإعلانات المخصصة على مواقع الويب.





تطبيق Trace My Shadow





ولا يخبرك التطبيق بمن يتتبعك فقط ومع ذلك حيث يقدم لك نظرة عامة على مصدر التتبع عبر مجموعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل وخدمات الهاتف والخدمات عبر الإنترنت شائعة الاستخدام، مع إجراء تغييرات إيجابية لحظر المتعقبين.



