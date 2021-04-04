أطعمة شائعة الإفراط فى تناولها يضر بصحتك





صلصة الصويا

الشاي





شرب الكثير من الشاي البارد يتسبب فى عواقب وخيمة و تضر بكليتيك بسبب الأكسالات - وهي مادة كيميائية موجودة في الشاي الأسود . لتجنب هذه العواقب ، يجب ألا تشرب أكثر من 6 أكواب من الشاي الأسود يوميًا.

جوزة الطيب

معجون الأسنان





إذا ابتلعت الكثير من معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد ، فقد يكون خطيرًا جدًا ، خاصةً على جسم الطفل لأن الفلورايد سام ويمكن أن يسبب الدوار وآلام المعدة وحتى الموت.

التونة

عرق السوس