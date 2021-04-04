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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة شائعة الإفراط فى تناولها يضر بصحتك

صدى البلد

مجموعة من الأطعمة الشعبية يمكن أن تضر بصحتك إذا تناولت الكثير منها إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

صلصة الصويا

الافراط فى تناولها  يعاني من الجفاف الشديد وكمية زائدة من الصوديوم. هذا الخلل خطير لأنه يمكن أن يسبب سكتة دماغية.

الشاي

 شرب الكثير من الشاي البارد يتسبب فى عواقب وخيمة و تضر  بكليتيك بسبب  الأكسالات  - وهي مادة كيميائية موجودة في  الشاي الأسود . لتجنب هذه العواقب ، يجب ألا تشرب أكثر من 6 أكواب من الشاي الأسود يوميًا.

جوزة الطيب

إذا كنت تأكل القليل من جوزة الطيب ، فهذا آمن تمامًا ، ولكن إذا تناولت أكثر من ملعقتين كبيرتين ، فقد يسبب ذلك الهلوسة .

معجون الأسنان

 إذا ابتلعت الكثير من  معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد ، فقد يكون خطيرًا جدًا ، خاصةً على جسم الطفل لأن الفلورايد سام ويمكن أن يسبب الدوار وآلام المعدة وحتى الموت.

التونة

يعرف الكثير من الناس أن تناول الكثير من التونة يمكن أن يكون خطيرًا  فلا يجب أن يأكل أكثر من 0.3 رطل من التونة في 9 أيام.

عرق السوس

يمكن أن يؤدي تناول 0.1 رطل فقط من عرق السوس في غضون أسبوعين إلى مشاكل في القلب. المشكلة هي أن عرق السوس يحتوي على glycyrrhizin  - مادة كيميائية تؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم. عندما ينخفض ​​مستوى البوتاسيوم ، يمكن أن يرتفع ضغط الدم مما قد يؤدي إلى قصور القلب.


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