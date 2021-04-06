محافظ بني سويف يترأس الاجتماع التحضيري استعداداُ لإجراء التدريب العملي المشترك"صقر"لمجابهة الأزمات والكوارث

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير المطلوبة قبل البدء في إجراء التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات،.

وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الدائم للتعامل مع احتمالية حدوث أزمة أو أية مواقف طارئة قد تواجه القطاعات الحيوية على مستوى المحافظة،بحيث يشتمل على خطوات عمليةوتفصيلية للسيناريوهات المعدة للتعامل مع أية أزمة أو مشكلة في أي قطاع خدمي أو مرفق حيوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الموسع الذي عقده"اليوم"بديوان عام المحافظة،للوقوف على مدى جاهزية واستعدادات الجهات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية(صقر)،والمقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة،وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري،عن طريق محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة (سيول ،زلزال، ،حريق عمل تخريبي..)التي قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها.

حيث أكد المحافظ على أهمية تحقيق أكبر استفادة من التدريب الذي يستهدف صقل مهارات مسؤولى الأجهزة التنفيذية من خلال العمل برؤية متكاملة لإدارة الأزمات ،ووفق إستراتيجية حديثة ترتكز على الاستعداد الدائم والملائم لأية طوارئ محتملة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الخطط التي أعدتها رئاسة الوزراء والدليل المعد للتعامل مع الطوارئ والأزمات،ومشددا على ضرورة تلافى بعض السلبيات والملاحظات التي ظهرت خلال التدريبات المشتركة السابقة،وذلك عن طريق التدريب على الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتوافرة بالمحافظة ونقل خبرات القوات المسلحة لمسؤولى الأجهزة التنفيذية لكيفية التحرك في أوقات الأزمات و كيفية ملاحقة الآثار السلبية للأزمات الطارئة لتجنب وقوعها مرة أخرى.

تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام القادمة،لمناقشة آلية توزيع الأدوارالمنوطة بكل جهة،واستعراض التقارير والخطط الخاصة بمكتب المستشار العسكري للمحافظة والمتضمنة كافة التنسيقات والترتيبات المقرر تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية أوالصناعية المحتملة،بالإضافة إلى مناقشة تقارير مديري الأجهزة التنفيذية موضح بها:الإمكانيات المتاحة لدى كافة الجهات التنفيذية،واستعراض مدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها،ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

حضر الاجتماع:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوراث بالمحافظة،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز،مسؤولى القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية من الحماية المدنية،المرور،المسطحات المائية،الري،التربية والتعليم،الصحة،الإسعاف، التضامن ،شركة مياه الشرب،الشباب والرياضة ،التموين،الزراعة،الأوقاف،الكنيسة،الطرق والنقل،الطب البيطري،السكة الحديد،الكهرباء، الغاز الطبيعي ،الاتصالات،جهاز مدينة بني سويف الجديدة ،جمعية الهلال الأحمر،الطرق والكباري،التأمين الصحي،البئية،مدير المستشفى الجامعي ،مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ، المتابعة