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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب تشنجات عضلات الظهر وكيف تعالجها بنفسك

صدى البلد

يصاب العديد من الأشخاص هذه الايام بتشنج مفاجئ في الظهر، وهو عبارة عن تقلص في العضلات يسبب صعوبة في الحركة وآلام شديدة، لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الشحصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أسباب هذه التشنجات وكيف يمكن التغلب عليها…

أسباب تشنجات الظهر

1- ضعف في أوتار وعضلات الظهر:

2- الحركات الخاطئة المفاجئة، سواء الجلوس أو النوم بطريقة خاطئة وكذلك حمل الأوزان الثقيلة أو الأغراض بأسلوب غير صحيح.

3- تناول بعض الأدوية: أدوية فقر الدم وأدوية مرض السكري وأدوية السرطان،

4- اضطرابات في الأعصاب

أعراض تشنجات الظهر

1- الام شديدة في الظهر: وقد تمتد هذه الالام إلى منطقة الرقبة وصداع في الرأس.

2- صعوبة في الحركة: و اضطرار المريض للبقاء في وضع منحني لتجنب المزيد من الالم.

3- تنميل ووخز في الظهر: فقد يصاحب هذه الالام شعور بالتنميل في نفس المنطقة.

علاج تشنجات الظهر

1- الراحة التامة

ويفضل الاسترخاء على الفراش ببطء وبقاء الجسم ثابت لفترة، مع التنفس بعمق، وكذلك ينصح برفع الساقين على وسادة.

2- الكمادات الباردة

حيث يتم وضعها على مكان الإصابة أثناء الإستلقاء على البطن. بتكرار كل ساعتين على الأكثر بداية من الشعور بالألم وحتى وقت النوم.

3- الكمادات الدافئة

في حالة تناقص الالام وتهدئة العضلات. يتم نقع المنشفة في ماء دافيء، ثم عصرها وتخليصها من الماء الزائد ووضعها على منطقة الإصابة لمدة 10 دقائق، أو حمام دافيء. ويحذر من إستخدام ماء ساخن لأنه يمكن أن يسبب تورم وإنتفاخ في الظهر.

4- تدليك الظهر

باستخدام بعض الزيوت كزيت الزيتون بعد تدفئته قليلاً. ويتم التدليك لمدة 10 دقائق ثم وضع منشفة دافئة على المنطقة لمدة 10 دقائق أخرى.

5- - تجنب الحركات المفاجئة

كحمل الأشياء بطريقة خاطئة والتحرك المفاجيء. والجلوس في وضع معين لفترة طويلة.

6- عدم تعرض الظهر للبرودة المباشرة من أجهزة التبريد وعدم الخروج المباشر في طقس بارد بعد التواجد في مكان حار وخاصةً بعد الاستحمام.

7- تناول الأغذية الصحية والفيتامينات

كالخضروات والفاكهة لاحتوائها على كم كبير من العناصر الغذائية.

في الحالات الشديدة يُنصح بجلسات العلاج الفيزيائي.

 

 

 

 

 

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