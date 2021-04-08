وزير الإسكان يُعلن بدء الإجراءات التنفيذية لـ14 مشروعاً لتطوير «التجلى الأعظم»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الإجراءات التنفيذية لـ14 مشروعاً لتطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين، مؤكداً أن مشروعات التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.



وقال وزير الإسكان إن وزارة الإسكان تتولى تنفيذ مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم"بسانت كاترين، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، التى تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث.



وأضاف الوزير أن مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بسانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.





وفى السياق ذاته، قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، بزيارة مدينة سانت كاترين لتفقد مواقع مشروعات المرحلة الأولى، ولقاء الشركات المُنفذة واستشاريي المشروعات، ورافقهم فى الزيارة المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس بلال داوود، رئيس جهاز بحوث ودراسات التعمير.





كما عقد اللواء محمود نصار، اجتماعاً مع المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولى المحافظة، لاستعراض مكونات المشروع، وإجراء التنسيقات اللازمة على الطبيعة مع جميع الجهات المعنية (المرافق – الكهرباء – الموارد المائية والرى – الآثار – البيئة – الاتصالات) لسرعة تنفيذ مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين، موضحاً أنه تم إجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الكهرباء لإمداد المدينة والمشروعات التنموية بالطاقة الكهربائية اللازمة.





وأشار الدكتور مصطفى منير، إلى أنه سيتم تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين، وهى (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).