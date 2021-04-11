إيران تعلن عن حادث غامض في منشأة نطنز النووية

بعد أقل من عشرة أشهر من انفجار 12 يوليو في منشأة نطنز النووية، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "حادثًا" وقع صباح يوم الأحد، في جزء من شبكة توزيع الكهرباء في منشأة التخصيب في نطنز. .

وبحسب "إيران إنترناشونال" قال بهروز كمالوندي ، نائب المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية ، دون ذكر طبيعة وتفاصيل "الحادث"، إن "هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث، ويجري التحقيق في أسبابه.

فيما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في اليوم السابق أن "مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد" في نطنز قد أعيد بناؤه وأنه "جاهز للعمل". بعد هجوم يوليو 2020". بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستبدأ قريبًا اختبار أجهزة الطرد المركزي IR-9.

وقال كمالوندي إن حادثًا وقع في شبكة الكهرباء بمنشأة أحمدي روشان نطنز للتخصيب، والتي "تخضع للتحقيق والمزيد من المعلومات سوف سيتم الإعلان عنها لاحقًا".

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل ما وصفه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بـ "الحادث" الذي وقع صباح الأحد في موقع التخصيب في نطنز.