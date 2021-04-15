أخطاء في المشي يمكن أن تقوم بها تدمر صحتك 

أخطاء فى المشى يمكن أن نقوم بها تدمر صحتك، إليك أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الكثير منا عند المشي ولماذا من المهم جدًا التوقف عن ارتكابها وفقا لموقع برايت سايد.

احذروا.. تناول كميات كبيرة من النشويات يصيبك بهذا المرض إقرأ أيضا

تميل كثيرًا إلى الأمام أو الخلف.

المشي مع الميل إلى الأمام أو الخلف يضع ضغطًا على الوركين مما قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد ، مثل آلام الظهر والورك.

المشى على باطن قدميك .

يمكن أن يؤدي المشي بأقدام مسطحة إلى ألم في الوركين والركبتين والكاحلين لأنها تمتص الكثير من الصدمات والوزن.

كتفيك مرتفعان.

يمكن أن تكون هذه العادة مؤلمة ومن الأفضل تغييرها إن أمكن. من المحتمل أن يؤدي المشي بأكتاف عالية متوترة إلى آلام في الرقبة حاول إرخاء كتفيك وإعادتهما إلى الخلف بحيث يكون لديك ظهر منحني بشكل طبيعي.

تأكد من عدم دفع كتفيك للخلف لأن ذلك قد يسبب ألمًا في العضلات

أنت ترتدي حذاء خاطئ

حذائك هو ما يخفف الصدمات فإذا كان حذائك قديمًا جدًا ، فمن المرجح أن يكون امتصاصه أقل