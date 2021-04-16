لتفادي مشكلات ارتفاع حرارة السيارة .. أهم 5 نصائح حول أعطال الردياتير

لا شك أن منظومة التبريد من أهم العناصر الفنية داخل السيارة، و التي من الممكن أن تنال بقوة من الحالة العامة للمحرك أو تؤثر على الأداء التقني للمنظومة الميكانيكية، و في كثير من الأحوال يتعرض قائدي السيارت لمشكلات كبيرة، و السبب قد ينتج عن اهمال مواعيد الصيانة الدورية، أو عدم الاهتمال بدورة التبريد، والتي تشمل جزء هام و محوري وهو "ردياتير" السيارة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح حوال اعطال الردياتير، لتجنب مشكلات ارتفاع درجة حرارة سيارتك.

1 – يجب أن نقوم بمتابعة الحالة العامة للهيكل المعدني "الردياتير" بصورة جيدة، و الانتباه من وجود ثقوم أو ثغرات اخترقت هذا الهيكل، و متابعة ظهور أي تسريبات خاصة بالأنابيب و الخراطيم الخاصة بهذه المنظومة، و التي تؤثر بشدة على أداء الردياتير.

2 – في حالة ظهور صدأ داخل الجسم المعدني للردياتير، أو على الحواف الخاصة بقفل الاغلاق، فلابد من القيام بغسيل دورة التبريد، و اعادة تجديد مياة الردياتير بعد أن أتممنا عملية التنظيف بعناية، و من الأفضل أن نقوم بتزويد ردياتير السيارة بمياه خضراء صناعية، و التي تعمل على تهيئة نظام التبريد بكفاءة.

3 – في كثير من الأحوال يتعرض الردياتير إلى زيادة ملحوظه في كمية الهواء الداخلي، و التي تؤدي إلى نقص المياه باستمرار، كما أن اهمال حركة مروحة التبريد من الاسباب الهامة في ارتفاع درجة حرارة المياة داخل الردياتير.

4- تتعرض السيارة أيضًا إلى اعطال منظم درجة الحرارة أو "الثيرموستات"، و تعد هذه القطعة هي المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة المياة الوقاعة داخل الردياتير، و بالطبع مع وجود خلل في هذا المنظم فسوف تتأثر درجة حرارة المياة بصورة كبيرة.

5 – قد تتعرض القربة البلاستيكية الجانبية إلى بعض الأعطال مثل الشروخ أو التسريبات أو عناصر التلف المختلفة، و في حالة ظهور هذه المشكلات يجب تغيرها على الفور، كما يجب تغيير ردياتير السيارة في حالة تعرضه لعوامل التلف.