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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة بشأن طعن الزمالك على إيقاف إمام عاشور

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة في الطعن المقدم من جانب نادى الزمالك حيال إيقاف اللاعب إمام عاشور وزملائه فى أحداث قمة الشباب ٩٩.

 

وأوضح المصدر أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي من حقها استدعاء أي لاعب من أجل الخضوع إلى جلسة استماع والتحقيق فى الواقعة.
 

وأضاف:"كما يحق للجنة التظلمات الاطلاع على الفيديوهات الخاصة بغرفة الملابس باعتبار أنها جزء من الملعب".

 

ونوه المصدر بأن النظر فى الطعن المقدم من جانب نادى الزمالك ضد إيقاف إمام عاشور وزملائه فى الأحداث الصادرة فى مباراة قمة الشباب ٩٩ من جانب لجنة التظلمات سيكون نهاية الأسبوع المقبل.

 

ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات طعن نادي الزمالك بعد انتهاء المهلة القانونية للطعن بعد مرور ١٠ أيام وفقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل اتحاد الكرة.

 

وكانت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قرارا يقضى بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999..

 

وتقدمت إدارة نادي الزمالك باستئناف لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، ضد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تجاه لاعبي الشباب بالنادي.

 

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

 

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

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