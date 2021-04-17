"اللي جاي ولا عالبال".. نسرين طافش تروج لمسلسل المداح

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة من كواليس مسلسل المداح، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وروجت طافش لأحداث المسلسل المقبلة، وكتبت معلقة من خلال صورتها : "رحاب .. و ما خفي كان أعظم 🔥 بعد ما قتل صابر الحج غالب أبو رحاب الأحداث اتعقدت بس اللي جاي .. ولا عالبال".

يشار إلى أن مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

“المداح” من بطولة “حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.