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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين الخطيب: محمد رمضان لا يصلح لتجسيد شخصية أحمد زكي لهذا السبب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حلت الفنانة ياسمين الخطيب، ضيفة على الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وعن تجسيد محمد رمضان لشخصية الراحل أحمد زكي، قالت الخطيب: "من الناحية الفنية لا خلاف على موهبة رمضان لكن من الناحية المعنوية محمد رمضان لا يصلح لهذا الدور".

وأكملت الخطيب: "السبب أن أحمد زكي كان مترفعا عن الثراء وكان يصرف أمواله على الفن، عكس رمضان الذي يتفاخر بأمواله".

وتابعت: “في البداية الجمهور تعاطف مع رمضان لأنه مر بصعوبات كبيرة لكنه فقد هذا الأمر الآن من خلال استعراض سياراته وأمواله، لافتة إلى أنه لا يوجد فنان نمبر وان فالكل فنان جمهور يتذوق فنه ويحبه”.

ياسمين الخطيب القاهرة والناس أحمد زكي محمد رمضان برنامج لحظات جريئة

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