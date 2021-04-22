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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فوائد غير متوقعة بعد رياضة المشي 30 دقيقة يومياً

5 فوائد غير متوقعة
5 فوائد غير متوقعة بعد رياضة المشي 30 دقيقة يومياً

رياضة المشى لمدة 30 دقيقة تمنحك فوائد صحية غير متوقعة  إليك أبرز تلك الفوائد يقدمها موقع  pharmeasy

1. تحسن معدل ضربات القلب


هل تعلم أحد  فوائد رياضة المشى؟ حسنًا، إنه يساعد حقًا في صحة قلبك عندما تقوم بممارستها  بانتظام، فإن أداء قلبك أكثر كفاءة. سوف تجد نفسك أيضًا تعاني بدرجة أقل من ضيق التنفس، وهذا يعني أنك ستزيد من قدرتك على التحمل أيضًا!

أخطاء في المشي يمكن أن تقوم بها تدمر صحتك 

أبرزها ممارسة رياضة المشي.. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة لتقوية الذاكرة والتمتع بصحة جيدة

2. تناسق الجسم


بصرف النظر عن تحسين صحة القلب ، فإن رياضة المشى تعمل على تناسق الجزء السفلي من الجسم بشكل جميل للغاية! 

في البداية ، قد تواجه بعض الألم في ساقيك ، لأن عضلاتك كانت غير نشطة لفترة طويلة. 

فقط امنحهم بضعة أيام ليعتادوا عليها 

3. يساعد في إنقاص الوزن


إذا كنت تريد إنقاص وزنك ، فلا شيء أفضل من ممارسة رياضة المشى لمدة 30 دقيقة فقط فهو يمكن أن يحرق ما يقرب من 300 سعرة حرارية.  لأنه يتيح لك حرق سعرات حرارية إضافية ، دون الضغط على مفاصلك. إنه أكثر أمانًا من الركض أو الجري الذي يؤثر على ركبتيك بشكل كبير.

4. يحسن البشرة


ممارسة رياضة المشى  يوميًا سيضمن تحسين الدورة الدموية في الجسم ونضارتها 

5. يمنع هشاشة العظام

. تنخفض كتلة العظام بعد سن 35 ، ويحدث فقدان العظام بسرعة أكبر عند النساء بعد انقطاع الطمث ممارسة رياضة المشى من الرياضات الآمنة 

 

رياضة المشي صحة قلبك ضيق التنفس سعرات حرارية القلب انقاص الوزن الدورة الدموية فوائد رياضة المشي

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