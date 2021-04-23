أسعار الدرهم الإماراتي في 13 بنكا اليوم الجمعة 23-4-2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 ابريل 2021 وفقا لأخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنوك نحو (قطر الوطني، عودة) 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى البنك المركزي ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى المصرف العربي الدولي 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى البنك المصري الخليجي 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك كريدي أجريكول عند 4.20جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



تقدم بنوك بلوم وعودة وقطر الوطني أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتي مسجلا 4.26 جنيه وفقا لأخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .