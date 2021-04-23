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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بيدين زملاءه| هجوم مدحت العدل على يوسف الشريف يتصدر جوجل

صدى البلد

تصدر المؤلف مدحت العدل تريند جوجل بعد حلقته أمس مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، حيث إعادة العدل الهجوم على الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته التى أعلن عنها من قبل فى برنامج مع الإعلامي رامي رضوان العام الماضي والتى تخص عدم ملامسته للفنانات فى أعماله وعدم تقديم المشاهد الجريئة. 

أكد السيناريست مدحت العدل، أن رفض يوسف الشريف للمس الفنانات في الأفلام والمسلسلات تحرك متطرف، منوهًا إلى أن هذه حرية له في اختيار ما يريد ولكن للمخرج أيضا حرية الاختيار لإخراج العمل الفني، قائلا: "يوسف الشريف بتصريحه بيدين زملاءه والفن وهذا تلوين كل شيء بالحلال والحرام".

وأضاف مدحت العدل، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يرى أن الفنان يوسف الشريف ممثل كبير وموهوب والشباب ينجذب إليه ولأعماله ولكن تصريحاته غير مناسبة، وتساءل "لماذا يقبل يوسف الشريف الأموال من التمثيل طالما ينظر إلى التمثيل بهذا الشكل؟"

 

هجوم مدحت العدل 

وهاجم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحه برفض ملامسة الفنانات واشتراطه ذلك في العقود التي يوقعها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"،: "هناك ناس ينافقوا التيار السائد فيبان مؤدب ولطيف والله أعلم بيعمل إيه برة الفن وأنا معنديش مشكلة أن ده يبقى بينك وبين نفسك أنت حر مع أن ده قلة موهبة".

وتساءل المنتج موجها حديثه إلى "الشريف": "أنت بتنقذ واحدة من قدام عربية هتنقذها إزاي بالريموت كنترول يعني ولا هتمسكها فأنت راجل جزء من عملية إبداعية".

وتابع: "حضرتك قررت أنك تمثل من غير ما تلمس ست.. أنت حر طالما المنتج والمخرج قبلوا لكن لما تطلع تقول كده يبقى بتدين بشكل ضمني الممثل زميلك اللي هيعمل الدور ويمسك الست ويبقى حضرتك بتقول أنا بطل وأنا أخلاقي واللي بيمسك ممثلة بتمثل دور أمه وبيحضنها لأنه جاي من السفر يبقى مش محترم".

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رأى يوسف الشريف 

وكان الفنان يوسف الشريف قد أكد رفضه آداء مشاهد فيها قبلات ومشاهد ساخنة في أعماله، قائلا: "مبستريحش خالص إن يبقى فيه مشاهد ساخنة وقبلات وأحضان مبحبش ده".

وأوضح "الشريف" خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يضع قيودا لذلك في العقود التي يوقعها، مشيرًا إلى أنه تعرض لمشاكل بعدما اتفق شفهيًا على ذلك في بعض الأعمال، ثم تفاجأ بأنهم يطلبوا منه المشاركة في هذه المشاهد، ما سبب مشاكل له.

وأكد "الشريف"، أنه لا يزايد على زملائه، ولا يعتبر أنه أفضل منهم، وأنه يرى أن هذه المشاهد غير مقبولة، ولا يحب أن يؤديها في الأعمال التي يقوم ببطولتها.

وعن السبب في ذلك قال يوسف الشريف إنه نظم عرضا خاصا لفيلم "هي فوضى" لأسرته، وأن والده ووالدته انتقدا مشهدا ساخنا في الفيلم، مشددًا أنه يعتز كثيرًا بهذا العمل، ويعتبره من أفضل الأفلام التي شارك فيها مع الفنان الراحل خالد صالح.

وأشار أنه بدأ بعدها يضع قيودا على الأعمال التي يقدمها، وأنه يشترط ذلك في العقود، لافتًا إلى أنه قرأ عملا فنيا ووجد به مشاهد ساخنة، فطلب إزالتها، فاعترض عليه المخرج قائلًا له: "دي مش شغلتك متيجي تخرج أنت أحسن"، وأنه خيره بين قبول العمل أو الاعتذار، مؤكدًا أنه اعتذر وظل لمدة عامين بدون عمل: "ناقد فني كان حاضر قالي مش هتشتغل وشوف لك شغلانة تانية، وقعدت سنتين مش ليا حاجات كتير بعملها، وفي الآخر ده قرار أعمل حاجة اعتقد فيها".

ولفت الشريف، إلى أنه فكر جديًا في ترك الفن والتمثيل، وكان على وشك اتخاذ القرار: "فجأة ربنا فتحها من وسع". 

مدحت العدل ايناس الدغيدى يوسف الشريف برنامج “شيخ الحارة والجريئة” برنامج القاهرة الآن

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