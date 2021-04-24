محمد يونس: الاختيار فخر لأي فنان.. وأحلم ببطولة قصة حياة شهيد

قال الفنان محمد يونس، إنه سعد بمشاركته في مسلسل الاختيار2؛ لأن هذا العمل هو شرف وفخر لأي فنان، لافتا إلى أن الاختيار 2 كان خطوة مهمة في حياته الفنية.



وأضاف الفنان محمد يونس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ترشيحه للدور؛ كان من خلال المبدع بيتر ميمي، مخرج العمل، الذي استطاع أن يرى فيه الجانب الآخر في أدوار الشر التي لطالما حلم في تقديمها للناس.



وأوضح "يونس": "المخرجين للأسف حصروني في أدوار الخير والطيبة، ولكن ميمي له كل التحية والاحترام والتقدير؛ لأنه استطاع أن يُخرج مني كل ما هو جديد وغير متوقع، معلقا: "ميمي مخرج فاهم كويس، وغير نمطي، وعنده عين قادر يشوف بيها كل جوانب الممثل".



وأشار محمد يونس إلى أنه قدم جانب الشر والإرهاب في شخصية "البكاتوشي" بمسلسل الاختيار 2، ولكن الآن يطمح أن يكون بطلا لقصة حياة شهيد شرطة أو جيش؛ حتى يستطيع أن يُظهر الفرق الشاسع بين الشخصيتين، وطرح النقلة الدرامية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.



ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية، في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.



مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.