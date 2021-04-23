يضرب موعدًا مع المصري.. أسوان يتأهل لربع نهائي كأس مصر بفوزه على الجونة

تأهل فريق أسوان لدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك بفوزه على نظيره الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في دور الـ 16.

الشوط الأول شهد تكافؤا بين الطرفين، دون تهديد أي من المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح عمرو الحلواني في تسجيل هدف الانتصار لأسوان في الدقيقة 88، ليقود تماسيح النيل للعبور لدور ربع النهائي.

ويلاقي أسوان في دور ربع النهائي، فريق المصري بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام هذا الموسم، وانتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.