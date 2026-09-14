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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز في تصاعد ومستمرة بالارتفاع

أمريكا
أمريكا
أ ش أ

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بأن حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز في تصاعد ومستمرة بالارتفاع.

وقال الوزير الأمريكي -في مؤتمر صحفي على هامش حضوره اجتماعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين- إن الاتجاه العام المتوسط ​​المتحرك لمدة سبعة أيام لشحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز -والتي ترافقها البحرية الأمريكية- يسجل اتجاهاً تصاعدياً وسيواصل الارتفاع، بحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف أن ذروة حجم الشحنات التي بلغت 17 مليون برميل في يوم واحد -وهو رقم الذي ذكره سابقاً في الأول من سبتمبر- كانت في الواقع أعلى من ذلك؛ موضحاً: "كانت هناك سفينة لم تُحتسب، وتبين أن الحجم في ذلك اليوم كان يقارب فعلياً 18 مليون برميل".

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت شحنات النفط

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