إنجي علاء تهنئ ميرنا نور الدين بعيد ميلادها.. شاهد

حرصت المؤلفة انجي علاء علي تهنئة صديقتها الفنانة ميرنا نور الدين بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشرت إنجي صورة لها بصحبة ميرنا وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".



واحتفلت النجمة الشابة ميرنا نور الدين بعيد ميلادها، الذى يوافق 23 أبريل، وتعد من الوجوه الشابة والجديدة التى لمعت ونضجت مؤخراً في مجموعة من الاعمال ابرزها "هوجان، حكايات بنات، ونصيبي وقسمتك، فوق السحاب".

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وتشارك ميرنا نور الدين في تصوير مسلسلها الجديد "كوفيد 25" الذي يعرض الأسبوع المقبل في سباق دراما رمضان 2021.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

أحدث عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم "أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب" وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.