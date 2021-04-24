مسلسل النمر الحلقة 11 .. نرمين الفقى ترفض الزواج من محمد رياض

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام كشف "عامر العقاد" لـ النمر ولكن "النمر" أخبره قائلا"انت فاكر إنك جيت هنا بكيفه.. دا أنا مستنيك.. وأعرف عنك كل حاجة يا عامر يا عقاد"، ويكسب النمر عامر فى صفه، بعد تسليمه 2 مليون جنيه".

ويوافق "عامر العقاد " على الانضمام "للنمر" والعمل معه"

رجوع "الشيمى" لذكريات الحب القديم ويذهب "لشمس الحلق" ويطلب منهت الزواج بعد ان رفضه والدها قديما عندما تقدم لها فى شبابه ولكنها شمس تذكر الشيمى بأخطائه التى ارتكبها وانهه تخلى عنها فى أشد أوقات حاجتها إليه.

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.