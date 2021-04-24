نجم «ذا فويس» رضوان الأسمر يبدع بأغنية كتابي

أغنية لمسلسل سلامات أبو البنات

قدم الفنان المغربي، رضوان الأسمر، في حلقة اليوم من المسلسل المغربي، “سلامات أبو البنات”، أغنية جديدة تحت عنوان “كتابي”، لقيت استحسان الجمهور، الذي تفاعل مع كلماتها المؤثرة.

وأشرف عصام حميش، الشهير في مجال تنظيم الحفلات والتظاهرات، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من المشاريع الفنية رفقة أشهر نجوم العالم، على اختيار الأغنية رفقة فريق العمل، إلى جانب إصراره على أداء رضوان الأسمر نجم “ذا فويس”، لها.

وتعامل عصام حميش من جديد مع كاتب الكلمات والملحن، يونس أدم، بعد تعاونهما سابقا في أغنية “la vie is good”، للفنانة اليمنية الإماراتية، بلقيس فتحي.

كما تعاون يونس آدم مع أشهر النجوم المغاربة، أبرزهم الفنانة، سلمى رشيد والفنان، زكرياء الغافولي والمطربة، لطيفة رأفت، بالإضافة إلى النجم العراقي، محمد السالم.

وقام الموسيقي الشهير، محمد رشيد علي الذي تعامل بدوره مع أشهر نجوم الغناء، بتوزيع أغنية “كتابي “، ناي و كمان، عادل الشرفي، وهي من إخراج، هشام الجباري مخرج مسلسل “سلامات أبو البنات” ومن إنتاج، فاطنة بن كيران، شركة .“spectop”