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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف .. بجوار مترو دار السلام .. ماس كهربائي يشعل الحرائق

حريق بجوار مترو دار
حريق بجوار مترو دار السلام

 

تكررت حرائق مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية بمحطات الخطين الأول والثاني للمرفق الحيوي الذي ينقل ملايين المواطنين يوميًا وأصبح لا غنى عنه لسكان محافظات القاهرة الكبرى. 

حريق مترو دار السلام

حريق دار السلام وقع اليوم داخل ساحة انتظار سيارات ملاصقة لسور محطة المترو، في استمرار لحوادث حرائق مترو الأنفاق ودفعت قوات الحماية المدنية فوق اندلاع حريق محطة مترو دار السلام بثلاثة سيارات إطفاء وتمكنت أخيرًا من السيطرة على النيران. 

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حريق مترو البحوث

يأتي ذلك بعد عدة أشهر من اندلاع حريق بمحطة مترو البحوث، حيث اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل إحدى الغرف الرئيسية للمحطة، وجرى إخلاء المحطة من الركاب، وأثبت الفحص حدوث ماس كهربائي، ما يدعو إلى ضرورة الحد من حرائق مترو الأنفاق . 

حريق مترو مسرة

قبل حادث مترو البحوث بشهرين اندلع حريق في محطة مترو مسرة بالخط الثاني، استشهد بسببه اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث كان يكافح النيران داخل إحدى الهوايات، وساعد زملاءه في إخماد الحريق خوفًا على حياة المواطنين، لكنه سقط داخل الهواية ما تسبب في استشهاده، في استمرار لـ حرائق مترو الأنفاق .  

حريق مترو حلوان

قبل حريق مترو مسرة بعدة أشهر اندلع حريق ضخم بجوار محطة مترو حلوان، بعد أن التهم سوق توشكي المجاور للمحطة. 

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حريق محطة شبرا الخيمة

وقبل حريق مترو حلوان بعدة أشهر شب حريق في محل مجاور لمحطة شبرا الخيمة، ونُسب وقتها إلى الماس الكهربائي، لكن يبقى التساؤل إلى متى ستستمر حرائق مترو الأنفاق .  

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