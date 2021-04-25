يمنع شيخوخة الأنسجة.. حمض الأرثوسيليسيك يمنح البشرة 5 مزايا

يوجد فى الكثير من الأطعمة حمض الأورثوسيليك للبشرة

حمض Orthosilicic مطلوب لضمان بشرة صحية وجذابة، لأنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد، ويعتبر حمض الأورثو سيليسيك أمرًا حيويًا في عملية التمثيل الغذائي الخلوي وتطوير النسيج الضام والشعر والجلد والأظافر.

السيليكون المستخدم في شكل حمض الأورثو سيليسيك هو ثاني أكثر العناصر وفرة على الأرض، والذي عادة ما يتجاوزه الأكسجين، كما إنه ثالث أكثر العناصر وفرة في جسم الإنسان، ووفقًا للبحث العلمي، وتبين أن التركيز الفسيولوجي لحمض الأورثو سيليسيك يحفز الخلايا الليفية لإنتاج الكولاجين من النوع الأول.

فيما يلي فوائد حمض أورثو سيليسيك:

يمنع الشيخوخة في الأنسجة

يساعد في زيادة مستوى الكولاجين والحفاظ على لون البشرة

يحفز عملية التمثيل الغذائي للخلية وتكوين الخلايا، كما أنه مضاد للالتهابات وله خصائص مطهرة

يساعد في تقوية الأنسجة الضامة

يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الأنسجة الموجودة تحت الجلد مما يساعد في منع ظهور التجاعيد

يحتاج أجسام الإنسان إلى حمض أورثو سيليسيك منذ صغره؛ وتحافظ الأنسجة على مستوى عالٍ من حمض الأورثو سيليسيك وتمتصه بشكل أكبر مما يمكّن الجسم من البقاء مرنًا ومرنًا وحيويًا، ومع تقدم العمر تنخفض مستويات السيليكا بشكل مطرد، وتظهر علامات الشيخوخة.

يُعتقد أيضًا أن مكملات أورثو سيليسي تساعد في الحفاظ على بشرة طويلة الأمد وشابة وأكثر صحة.

يوصى بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية قبل تناول أي مكمل.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.