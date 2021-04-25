بعد زيادة أسعار الكهرباء | احذر هذه الأفعال تقودك لدفع 10 آلاف جنيه والحبس

انتشرت ظاهرة سرقة التيار الكهربي بشكل مبالغ في الأونة الأخيرة، وتتعد دوافع و أساليب اللجوء إلي هذا السلوك من قبل المواطنين ذلك التصرف الذي من شأنه الإضرار بالمال العام بالمقام الأول بإعتبار مرفق الكهرباء خدمة عامة، فضلا عن العواقب الجسيمة التي يتعرض لها عامة الشعب نتيجة ذلك مما يترتب عليه سوء مستوي الخدمة المقدمة وبنسبة كبيرة يتم حدوث أعطال فنية بشبكة الكهرباء .

أسعار جديدة لفواتير الكهرباء

ومن ناحية أخري أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح فواتير الكهرباء بداية من يوليو المقبل على فاتورة الكهرباء التي سيتم تحصيلها بداية من أغسطس 2021.

وكان وزير الكهرباء قد أعلن عن تلك الزيادة في شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية، تم مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025.

وفي هذا الإطار تضمن القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات رادعه لمافيا سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال ملاحقة المخالفون بالحبس والغرامة مما يهدف لضبط سلوكيات المواطنين في التعامل مع مرفق الكهرباء بشكل ترشيدي وقانوني ..

وقد تضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى:

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

_ توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

_ أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

_ الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما تضمنت المادة "71 على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى".

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

أسعار شرائح الكهرباء

وفي هذا الصدد يقدم "صدى البلد"، للقراء، أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها خلال شهرين.

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها حاليا 38 قرشا ستزيد أول يوليو المقبل لتصبح 48 قرشا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرشا وفي يوليو المقبل ستكون 58 قرشا.

الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات وسعرها حاليا 65 قرشا وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرشا ستكون 106 قروش.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليا 118 قرشا وستكون يوليو المقبل إلي 128 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 651 ألف كليو وات، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشا.

الشريحة السابعة: من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وفى يوليو ستكون 128 قرشا.

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 145 قرشا