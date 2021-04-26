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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن دقو.. من هو اللبناني المتهم بتهريب الكبتاجون إلى السعودية؟

حسن دقو.. ملك الكبتاجون
حسن دقو.. ملك الكبتاجون المتهم بتهريبه إلى السعودية

اعتقلت السلطات الأمنية في لبنان أحد أبرز المتهمين بتصنيع وتجارة حبوب الكبتاجون المخدرة في البلاد المدعو حسن دقو، ويشتبه أنه المتهم بتهريب الكبتاجون إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" فإنه في 9 إبريل الجاري، داهمت قوة من فرع المعلومات منزل المتهم حسن دقو في محلة الرملة البيضاء في العاصمة بيروت وألقت القبض عليه مع 4 من مساعديه، بينما تمكن الباقون من الفرار، حيث كانت وجهتهم تركيا.

وذكرت مصادر للموقع أن "سبب توقيف دقو كان مصادرة شحنة كبتاجون تم تهريبها إلى ماليزيا تمهيدا لإعادة تهريبها من ماليزيا عبر أثاث منزلي إلى المملكة العربية السعودية لإبعاد الشبهة".

توقيف شخصين لارتباطهما بتهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية

الراعي: تهريب المخدرات شوه وجه لبنان

وأوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على حسن دقو بناء على مذكرة توقيف، كان أرسلها الإنتربول من ماليزيا.

- من هو حسن دقو؟

يقول التقرير إن دقو في العقد الرابع من عمره وكان مواطناً عادياً لا يملك شيئا إلى أن عمل في المخدرات وبدأ بتصنيع الكبتاجون وبنى عدة مصانع، أحدها في بلدته الطفيل والبقية داخل الأراضي السورية.

وفي عام 2014 تم تهجير أهل البلدة بعد أن احتلتها حزب الله وعناصر النظام السوري، كما تمت مصادرة مصنع الكبتاجون الخاص به من الطفيل لتعود القوى التي صادرت المصنع بإعادته إلى مكانه بأوامر حزبية.

ويقول مصدر مطلع إن دقو "لم يكتف بمصانع الكبتاجون  بل قام بوضع اليد على أراضي البلدة بشراء 600 سهم، أي ما يعادل 13 ألف دونم من أراضي بلدته الطفيل من مالكها من آل خنافر من بلدة جنوبية، وهنا اعترض البنك المركزي على عملية الشراء غير القانونية لأراضي البلدة باعتباره هو الشريك بالأسهم وله حق الشفعة لأنه يملك 1800 سهم هناك وله الحق بشراء باقي الأرض".

وأضاف أن دقو يملك شركة على أنها شركة بناء وإنشاءات تحت اسم سيزر، بحسب "سكاي نيوز".

وتابع "لإحكام سيطرة دقو على أراضي البلدة قام الأخير بتجريف الأراضي فيها واقتلاع الأشجار المثمرة من شجر لوز وكرز وزرعها بنصوب حديثة حتى يسهل عليه استملاكها بمساعدة قوى الأمر الواقع".

وأوضح المصدر ذاته أنه عقب إزالة الأشجار تقدم أهالي الطفيل بشكوى ضد دقو في 5 يوينو 2020 إلى الرئيس سعد الحريري وقاموا بزيارته في بيت الوسط وبعد الاستماع إلى الوفد استدعى الحريري دقو، فزاره أيضا في بيت الوسط والتقط دقو صورة له مع الحريري كأي زائر لبيت الوسط استغلها أحد الصحافيين المحسوبين على الحزب للإيحاء بأن دقو على علاقة ما بالحريري.

وأشار إلى أن دقو المعروف بـ ملك الكبتاجون  كانت له ممارسات ميليشياوية ضد أهالي الطفيل إذ كان يستقدم عناصر مسلحة من بلدة عسال الورد السورية القريبة من الطفيل ويسطو على المساعدات ويصادرها ويقوم بتوزيعها داخل الأراضي السورية.

ويسيطر ملك الكبتاجون على عدة عقارات في لبنان وسوريا بينها شقق في مدينة زحلة البقاعية وشقق سكنية في منطقة الرملة البيضاء الراقية وقصور في الطفيل وسوريا تقدر بملايين الدولارات.

وفي تسجيل صوتي للمحامية اللبنانية سحر محسن، زوجة المتهم الموقوف دقو، يكشف حوارا بالصوت بينها وبين أحد محامي الدفاع عن زوجها تطلب فيه منه محاولة رشوة القاضي شربل أبي سمرا الذي يتولى التحقيق في الدعوى، تسأل فيه "ما بيقبض؟"، فيأتيها الرد إنه "أبي سمرا قانوني جداَ"، فتجيب "كيف العمل إذا؟"

وبحسب المصدر، فإن معظم الأراضي  التي اشتراها ملك الكبتاجون دقو قام بتسجيلها بأسماء مقربين منه وأن أحدهم من آل الأغا كان يتولى عملية تهريب الكبتاجون إلى دول الخليج.

كما أكد أن فريق عمل دقو الذين فروا من وجه العدالة يزيدون على 15 شخصاً كانوا يقومون بأعمال ترهيبية بحق أهالي البلدة والجوار.

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