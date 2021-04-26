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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

شيخ المداحين

وزيرة الثقافة تكرم اسم الفنان محمد الكحلاوي بساحة الهناجر

صدى البلد

يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير ياسر صادق- شيخ المداحين اسم الفنان محمد الكحلاوي بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم 28 أبريل. 

 

يأتى هذا في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالإحتفاء وتكريم الرواد الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة، وبإشراف  قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة  المخرج خالد جلال، وضمن فعاليات البرنامج الرمضاني هل هلالك.

 

يحضر الاحتفالية  كوكبة من نجوم الفن والإعلام يقدم خلالها الفنان أحمد الكحلاوي وفرقته الموسيقية حفل غنائي، وقاعة وسيقوم نجله الفنان الدكتور أحمد الكحلاوي بإهداء بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة ممثلة في متحف المركز القومي للمسرح.

 

يهدي المركز علي الحضور كتيب عن مسيرة الفنان محمد الكحلاوى الإبداعية.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم رمضان الفنون الشعبية دار الأوبرا وزيرة الثقافة القومى للمسرح نجوم الفن هل هلالك

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