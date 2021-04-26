وزيرة الثقافة تكرم اسم الفنان محمد الكحلاوي بساحة الهناجر

شيخ المداحين

يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير ياسر صادق- شيخ المداحين اسم الفنان محمد الكحلاوي بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم 28 أبريل.

يأتى هذا في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالإحتفاء وتكريم الرواد الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن فعاليات البرنامج الرمضاني هل هلالك.

يحضر الاحتفالية كوكبة من نجوم الفن والإعلام يقدم خلالها الفنان أحمد الكحلاوي وفرقته الموسيقية حفل غنائي، وقاعة وسيقوم نجله الفنان الدكتور أحمد الكحلاوي بإهداء بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة ممثلة في متحف المركز القومي للمسرح.

يهدي المركز علي الحضور كتيب عن مسيرة الفنان محمد الكحلاوى الإبداعية.