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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على 2 دولفين نافقين على شاطئ مطروح ودفنهما بطريقة آمنة|شاهد

دولفين نافق بشاطئ
دولفين نافق بشاطئ مطروح

عثرت أجهزة مركز ومدينة مرسي مطروح على 2 دولفين نافقين أمام شواطئ منطقة رأس حوالة داخل إحدى القرى السياحية بالكيلو 35 شرق مدينة مرسي مطروح.

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بالمعاينة تبين بان الدولفين الأول بطول 3. 5 متر يزن 200 كيلو جرام تقريبا والثاني 1. 5 متر يزن 70 كيلو مترا تقريبا والاثنين في حالة تحلل وبهما تآكل في معظم أجزاء الجسم مما يدل أنهما نافقان منذ فترة وجرفهما مياه البحر علي شواطئ المدينة.

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه وردت إلينا إشارة من الأجهزة الأمنية المعنية وشئون البيئة بالمحافظة بالتعامل مع 2 دولفين نافق علي أمام شواطئ رأس حوالة بالكيلو 35 شرق مدينة مرسي مطروح.

وأكد رئيس المدينة بان توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التنسيق مع شئون البيئة والأجهزة المعنية لسرعة اتخاذ اللازمة والتعامل مع الدولفين النافق وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ طبقا لاشتراطات البيئة.
وأوضح جاب الله بان عملية دفن الدولفين تمت طبقا لاشتراطات البيئة حيث تم التوجيه لأجهزة مجلس مدينة مرسي مطروح بدفن ال 2 الدولفين بمعرفة البيئة بمجلس المدينة ورئيس قرية الزيات وتم تجهيز حفرة كبيرة ودفنهما.

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مدينة مرسى مطروح 2 دولفين نافق شاطئ راس حوالة احداا القرى السياحية ادارة البيئة

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