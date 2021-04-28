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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شبح السيدات.. تعرف على أسباب وأعراض الشيخوخة وأفضل طرق علاجها

الشيخوخة المبكرة
الشيخوخة المبكرة

أسباب الشيخوخة المبكرة
أعراض الشيخوخة المبكرة
علاج الشيخوخة المبكرة

 

يخشى الكثير من الأشخاص دائما، من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص السيدات، فتظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة على الوجه؛ مما يؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، ويمنحك عمرا أكبر من العمر الحقيقي.

 

اسباب الشيخوخة المبكرة

 

وتظهر علامات الشيخوخة المبكرة؛ نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة وعدم الاهتمام و العناية بالبشرة بطريقة صحيحة؛ لذا كشفت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، عن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وكان أهمها ما 
 

- التعرض لأشعة الشمس بدون وقاية

- التدخين

- شرب الكحول 

- السمنة

- التغيرات الهرمونية ‎

- تناول السكر  

- السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم

- الجفاف وقلة شرب الماء
 

اعراض الشيخوخة المبكرة


تهتم النساء ببشرتهن للحصول على أفضل مظهر ، ولكن ما تغفله الكثيرات أن هناك علامات للشيخوخة ، وتقدم السن تظهر فى أماكن اخرى من الجسم غير الوجه.
 

وعرض موقع " برايت سايد"  أن علامات من الرأس إلى أخمص القدمين يمكن أن تكشف عمرك الحقيقي من خلال علامات الشيخوخة الغير الشائعة .
 

1. المرفق

عندما تكبر ، يصبح الجلد حول مرفقيك متجعدًا وفضفاض. هناك عدد من الأسباب التي تجعل جلد الكوع الناعم جافًا ومتقشرًا. على سبيل المثال ، يزيد الاحتكاك المستمر من الاحتكاك بالملابس ومكتبك من جفاف البشرة ويجعلها مترهلة بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن الشديد أيضًا إلى إرخاء جلد المرفق.
 

2. اليد

تعتبر الأيدي عادةً من أولى أجزاء الجسم التي تظهر عليها علامات الشيخوخة. مع تقدم بشرتك في السن تفقد الكولاجين ويصعب الحفاظ على ترطيبها وهذا يمكن أن يجعل جلد يديك جافًا ومثيرًا للحكة. تصبح الأوردة أيضًا أكثر وضوحًا مع تقدم العمر لأن يديك تفقد الأنسجة الرخوة.
 

3. المسامير

الأظافر هي مقياس لصحتك العامة ، وتعكس التغييرات التي تحدث في جسمك بمرور الوقت. مع تقدمك في العمر ، يتباطأ نمو أظافرك قليلًا ، وقد تصبح أظافرك أيضًا أكثر هشاشة وعرضة للكسر.
 

4. العنق

من أكثر علامات شيخوخة الرقبة شيوعًا ظهور عصابات العضلات العمودية . علامة أخرى على شيخوخة جلد عنقك هي البقع البنية. قد تتطور هذه نتيجة لأضرار أشعة الشمس أو العوامل الوراثية أو مشاكل صحية أخرى مثل السمنة.
 

5. الصدر

خطوط العنق العميقة تترك جلد صدرك مكشوفًا وأكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس. قد يكون لديك نمش على منطقة صدرك عندما كنت أصغر سنًا ، لكن من المحتمل أن تصبح أكبر وأكثر قتامة مع تقدمك في العمر ، مما يؤدي إلى ظهور بقع بنية اللون. علامة أخرى على شيخوخة جلد الصدر هي الاحمرار وتوسع الأوعية الدموية. غالبًا ما تحدث بسبب تلف الأشعة فوق البنفسجية.
 

6. الشفاة

على غرار الجلد حول العينين ، تكون الشفاه أكثر حساسية من أجزاء الجسم الأخرى كما يمكن أن تظهر التجاعيد على الشفاه أيضًا ، ويمكن أن تساهم بعض العادات ، مثل التدخين أو السعي وراءها ، في ظهور خطوط رفيعة مبكرة حول شفتيك. تكون الشفاه المصابة بالجفاف أكثر عرضة للتشقق وقد تفقد لونها الطبيعي في بعض الأحيان.
 

7. الشعر

مع تقدمنا ​​في السن ، لا يفقد شعرنا لونه فحسب ، بل يفقد حجمه أيضًا. عندما نتقدم في العمر ، ينخفض ​​تدفق الدم في فروة الرأس وحول بصيلات الشعر. يتلقى الشعر كمية أقل من الأكسجين والفيتامينات اللازمة للنمونتيجة لذلك ، يبدأ الشعر في فقدان سمكه .

 

علاج الشيخوخة المبكرة


تعاني الكثير من السيدات من شبح الشيخوخة، لذا نقدّم لكم طرقًا مُتعددة لاستخدام جوز الهند فى علاج تجاعيد البشرة، وعلامات التقدم في السن والإسمرار وذلك وفقًا لما جاء فى موقع "بولد سكاى".

 

ماسك جوز الهند وخل التفاح 
 

مكونات الماسك:

 6-7 قطرات من زيت جوز الهند

 1 ملعقة كبيرة خل تفاح

 1 ملعقة كبيرة ماء 
 

طريقة عمل الماسك:

- خفف خل التفاح باستخدام الماء وضع محلول خل التفاح المخفف هذا على وجهك باستخدام كرة قطنية.

- اتركيه حتى يجف ثم دلكي وجهك بلطف باستخدام زيت جوز الهند لبضع دقائق. 

- اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه في الصباح وكرري هذا الماسك كل يوم حتى ترى بعض التحسن. 
 

مكونات ماسك زيت جوز الهند وعسل النحل

مكونات الماسك :

1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
 

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