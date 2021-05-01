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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى مهنئاً البابا تواضروس بـ عيد القيامة: كل سنة وشركائنا بألف خير

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامى أحمد موسى التهنئة لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، كل سنة وشركاؤنا وأحبابنا فى هذا الوطن بألف خير.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية وسط حضور شعبي محدود، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


دخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء  الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.


وينقل التليفزيون المصري صلوات القداس الإلهي على الهواء مباشرة، كما يتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية و الصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc  على يوتيوب. 

أحمد موسى قداسة البابا تواضروس الثاني عيد القيامة أخبار التوك شو اليوم البابا تواضروس على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى

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