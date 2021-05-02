حى السويس ينجح فى استرداد 1000 متر من أملاك الدولة

نجح حى السويس بقيادة المهندسة فاتن عبد الغنى ، رئيس الحى ، فى استرداد 1000 متر مربع أملاك دولة ، ضمن حملة ليلية مساء أمس السبت ، شنها الحى فى عدد من المناطق داخل الحى.



نجح الحى فى استرداد قطعة أرض 1000 متر استولوا عليهم أحد ملاك أصحاب الكافيات فى شارع بورسعيد واستخدامها لتقديم الشيش للمواطنين، وتمت إزالة التعدى واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.



ومن جانبها، قالت المهندسة فاتن عبد الغنى، إن الحملات مستمرة منذ بداية شهر رمضان لإزالة كافة التعديات والاشغالات بناءا على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس.



وأكدت المهندسة فاتن، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد ، على وجود متابعة مستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة ، مضيفة على شن حملات ليليلة يومية على المحلات التجارية لتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية.