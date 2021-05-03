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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل بالأوقاف وإصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل بالأوقاف مصرعه وأصيب شخصين أخرين بطلقات نارية، مساء إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين ابناء عمومة، بناحية خارفة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات عائلية بناحية خارفة، ووجود متوفي ومصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع (مصطفى. م - ٥١ عامًا - عامل بالأوقاف)، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرقبة، وإصابة كلاً من:"خلف. ع - ٦٢ عامًا - بالمعاش، وسيد. ع - ٥٥ عامًا - عامل، مصابين بطلقات نارية".

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وضبط أطرافها والسلاح المُستخدم.

بسوهاج مشاجرة خلافات مصرع إصابة شخصين ابناء عمومة البحث الجنائي أوقاف طلقات نارية

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