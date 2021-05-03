محافظ الجيزة يقوم بجولة على الحدائق لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة

غلق الحدائق

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه يقوم بعمل جولات ميدانية على الحدائق، لـ التأكد من غلقها وفقًا لـ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمنع التجمعات للحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف محافظ الجيزة، خلال لقاء على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل ، إن جميع الحدائق و المنتزهات مغلقة أمام الجمهور خلال الاحتفال بـ شم النسيم اليوم، لافتا إلى أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة، من أجل الحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.



وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من المواطنين مع قرارات الحكومة، وتمنى من الجميع بالحفاظ على نفسه فى الفترة المقبلة للمرور من هذه الأزمة، كاشفا أن هناك تعاون بين جميع الجهات لتطبيق الإجراءات الخاصة بكورونا، وأكد أنه فى حالة اكتشاف أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



فى نفس السياق ، كشف أن أى مكان يقدم شيشة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويتم غلق المكان.



