عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غلق الحدائق

محافظ الجيزة يقوم بجولة على الحدائق لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة

صدى البلد

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه يقوم بعمل جولات ميدانية على الحدائق، لـ التأكد من غلقها وفقًا لـ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمنع التجمعات للحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.


وأضاف محافظ الجيزة، خلال لقاء على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل ، إن جميع الحدائق و المنتزهات مغلقة أمام الجمهور خلال الاحتفال بـ شم النسيم اليوم، لافتا إلى أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة، من أجل الحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.


وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من المواطنين مع قرارات الحكومة، وتمنى من الجميع بالحفاظ على نفسه فى الفترة المقبلة للمرور من هذه الأزمة، كاشفا أن هناك تعاون بين جميع الجهات لتطبيق الإجراءات الخاصة بكورونا، وأكد أنه فى حالة اكتشاف أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


فى نفس السياق ، كشف أن أى مكان يقدم شيشة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويتم غلق المكان.

 


 

محافظ الجيزة الحدائق مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التجمعات شم النسيم كورونا

ترشيحاتنا

أسواق المال العربية تحقق مكاسب بنهاية تعلاملاتها اليوم

خوفا من كورونا .. استنفار أمني قبل مباراة غزل المحلة والأهلي

السعودية تسجل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

عملة إيثيريوم المشفرة الجديدة تحقق 3000 دولار أمريكي للمرة الأولى

فطيرة وكاريبي وبـ الساور كريم .. 3 طرق جديدة لعمل الرنجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

بسبب كورونا.. وزارة الصحة تتوعد الأطباء بتجميد الزمالة والحرمان من الامتحان.. مستند

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

غرفة الدواء: توفير احتياطي كاف من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار كورونا

كورونا يضع النقل الجوي في مأزق.. تراجع الطلب على أطقم الطيران ينذر بخطر قادم

بشرى للعمالة غير المنتظمة..معاش أكثر من 80% فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ