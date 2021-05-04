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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لهذه الأسباب.. تناول البصل الأخضر مع الفسيخ والرنجة

صدى البلد

من المعروف أن البصل الأخضر من الخضروات، التى تساعد على محاربة الأمراض والوقاية منها، لذلك فإن أغلب الأطباء يوصون بتناوله داخل النظام الغذائي الخاص بنا، لكي يعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى فوائد تناول البصل الأخضر في خسارة الوزن وحرق الدهون ولتناوله مع الفسيخ و الرنجة. 

 

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.

 

فوائد تناول البصل الأخضر...

1. يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، والذي تعتبر زيادته مسببة لكثير من أمراض القلب.

2. يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر.

3. يمنع حدوث الالتهابات الناتجة من نشاط البكتيريا والفطريات.

4. يقلل من احتمال حدوث السرطانات وخاصة سرطان القولون.

5. يطهر الفم والجهاز الهضمي.

6. يقوي المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

7. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لقيام الجسم بوظائفه الحيوية.  
 

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