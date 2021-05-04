شوبير: كاف يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر تأجيل تصفيات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة.



وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ‏"القرار صباحا.. تأجيل تصفيات كأس العالم في إفريقيا، وتغييرات كبيرة في جدول الدوري العام من بعد مباراة الأهلي والزمالك".



ونشر موقع “صدى البلد”، قبل قليل، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يدرس تأجيل منافسات تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة؛ وذلك بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث يتجه الاتحاد لتأجيل المنافسات؛ خوفا من تفشي الفيروس من جديد، على أن يتم تحديد موعد آخر لإجرائها.

"كاف" يدرس تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022