"حياة كريمة " يقدم حلقة استثنائية مع ياسين الزغبي

حياة كريمة

تناول برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي "، في الحلقة 21 خلال شهر رمضان حلقة استثنائية مع ياسين الزغبي بمحافظة المنيا.



وكانت حلقة اليوم للحديث عن مشغل، يقوم بتجهيز العرائس المقبلات على الزواج، وغير القادرات.



وقال أحد المسئولين عن المشغل إنهم يقومون بتوزيع الملابس على الجمعيات، وأن هذه الفكرة تم العمل بها منذ 3 أشهر.



ولفت إلى أن المشغل يعطى مرتبات لـ من يعمل به، وأن الراتب يكون على نسبة الانتاج.



وأشار إلى أن المشغل يبدأ من مستلزمات السرير، و الملابس.



