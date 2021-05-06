عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

خلي بالك من زيزي

الدراما بلا شك تترك بصماتها علي كل من يراها وفي كثير من الأحيان تؤثر في أخلاقيات وعادات الشعوب مع التكرار والتركيز علي رسالة معينة فمن منا ينسي فترة الستينيات والأفلام الرومانسية التي أثرت في أجيال كثيرة كانوا يحبون ويتعاملون بذات الطريقة التي يتعامل بها أبطال الأفلام الرومانسية وقتها ..  ومن منا ينسي فيلم رد قلبي والرومانسية المطلقة بين بنت البرنس وأبن الجنايني وفيلم بين الأطلال والقرص الأحمر الدامي الذي كانت تنتظره البطلة لتتذكر حبيبها .
تذكرت كل هذه الأمور وأنا أري مسلسلات رمضان وماوصلت اليه في كثير من الأحيان من الإسفاف والتردي والألفاظ البذيئة حتي صورة المرأة في أبشع صورها ولكنني وسط كل هذا السواد وجدت مسلسل لطيف قررت أن اشاهده في البداية كنوع من الهروب من المسلسلات بتفاصيلها التي ذكرتها وتخيلت أنه مجرد مسلسل كوميدي يخرجني من الكآبة التي تحويها الكثير من هذه المسلسلات الرمضانية ولكنني وجدته في مكان آخر فهو مسلسل أكثر من رائع به فكرة مبتكرة جديدة يتحدث عن مشكلة الأطفال والكبار الذين يعانون من فرط الحركة ونقص الأنتباه .
المسلسل تم كتابته بحرفية فقد تعرض لزيزي وهي أمرأة  لديها مشاكل في حياتها من هذا المرض الذي أفسد عليها الأستمرارية مع زوجها " هشام " الذي يمثل دوره ممثل شاب أداؤه أكثر من رائع وهذا المرض جعلها لاتستطيع أن تدير حياتها مع من حولها فهي مختلفة مع الجميع ولا تعرف السبب وعلي الجانب الآخر البنت الصغيرة " تيتو " التي تعاني من المشكلة ذاتها  لتقترب منها زيزي وتكتشف مشكلتها وتعرف انها مصابة بالمرض ذاته
المسلسل يتعرض لمواقف رومانسية كثيرة من خلال المحامي " مراد " الذي ساعد زيزي في قضيتها ضد زوجها فعندما التقت به كانت كل مشاكل الدنيا تحيط بها فساعدها وكان هو السبب في  "الدكتور النفسي الذي اكتشف مرضها وفي الشغل الذي أحبته مع تيتو في المدرسة كمدرسة مساعدة لها في الفصل وفي رحلة الوعي التي أكتشفت بها ذاتها ومرضها "
أما أهم الأمور أنه جعلها تستطيع أن تتعامل مع هذا المرض فتمارس تمرينات معينة بشكل معين تنظم بها طاقتها وتبتعد عن الأغذية والمشروبات التي تزيد من فرط الحركة وعدم الأنتباه .
زيزي أيضا أستطاعت أن تحكي كل التفاصيل التي تخصها لمراد  بدون خوف وحتي عندما حكت له عن "غرفة الغسيل  "التي كانوا يحبسونها فيها وهي صغيرة خلع أكرة الباب وقدمها لها لترسم علي وجهها ابتسامة وفرحة ودموع لتأخذ الأكرة منه بحماس لأنه جعلها تشعر بأعلي درجات الحب والأمان النفسي .
مراد ساعد زيزي أن تفهم نفسها وتلاقيها وتتصالح مع الماضي بمشاكله وتنجح في الحاضر فلايوجد في الدنيا أهم من وجود الأشخاص السوية الذين يخرجون أجمل مافينا لأن هناك أشخاص غير سوية مدمرين نفسيا يزيدون الأمراض والمشاكل النفسية لدينا 
زيزي عندما قابلت مراد ساعدها لأنه كشخص مختلف استطاع أن يتعامل معها ومشاكلها ومرضها بذكاء .. لو لم تقابله كانت ستظل طيلة عمرها مريضة تعيسة لاتستطيع التعامل مع العالم الخارجي وأعتقد أن هذه هي رسالة المسلسل فأي أنسان يستطيع أن يتخلص من أي مشكلة يعاني منها أذا قابل الشخص المناسب الذي يشعر معه بالدعم والحب والأمان .

ترشيحاتنا

استقالة 3 مستشارين بالديوان الملكي ومدير جيد لمكتب العاهل الأردني

تفاصيل ١٥ دقيقة تحقيقات مع سيد عبدالحفيظ فى أزمة المكالمات

خاص| تعيين الطيار محمد غريب رئيسا لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

٧٨٠ كم من بورسعيد للسلوم.. وزير النقل يكشف تفاصيل خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي

الأرصاد توضح تفاصيل الموجة الحارة وموعد انتهائها ..فيديو

بعد رحيل أخيه.. الأمير ويليام ينوي تجديد النظام الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

وزير النقل يقيل أحد نواب رئيس هيئة السكة الحديد بعد أسبوعين من تعيينه ويكلف آخر

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

نيابة النزهة تقرر صرف رجل الأعمال أشرف السعد

البحوث الفلكية : من الصعب تحديد مكان وقوع الصاروخ الصيني على الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ