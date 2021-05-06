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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

السفارة السعودية
السفارة السعودية في أمريكا

أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إغلاق أبوابها بداية من الإثنين الموافق 10 من مايو حتى يوم الإثنين الموافق 17 من مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

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وكتبت السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهنئ السفارة المواطنين الكرام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتنوه بأن السفارة ستكون مغلقة إبتداءً من يوم الاثنين ١٠ مايو ٢٠٢١م، وسيستأنف العمل بمشيئة الله يوم الاثنين ١٧ مايو ٢٠٢١م".

 

وأضافت: "في الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على الأرقام المذكورة في موقع السفارة".

 

ومن ناحية أخرى، كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بـ السعودية ماجد بن محمد الشراحيلي عن تخصيص 1060 مسجدًا ومصلى بالمحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر بها.

 

ووجه  "الشراحيلي" دعوة  للأئمة والخطباء إلى ضرورة  التقيد بالاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، واعتماد ما نص عليه توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، والمُبلَغ لخطباء الجوامع والمصليات التي تقام بها صلاة العيد، بأن تكون الصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة.


أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في وقت سابق توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ

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