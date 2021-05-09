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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان الشهية

تعاني من فقدان الشهية .. تعرف على الأعراض والأسباب

فقدان الشهية
فقدان الشهية

يحدث فقدان الشهية مصحوبًا بأعراض مثل الغثيان أو الإرهاق، فإذا كنت تشعر بالتوتر بشأن فقدان الشهية، فمن الأفضل استشارة الطبيب، والسؤال بالتفصيل عن كل علامة ممكنة، وفيما يلي أهم أعراض فقدان الشهية:

 

فقدان الوزن

أكثر الأعراض شيوعًا لفقدان الشهية هو فقدان الوزن الذي يؤدي إلى مزيد من سوء التغذية، فمن المهم الحصول على مساعدة فحص سريعة لأن الجوع السيئ للشخص يمكن أن يكون نتيجة للكحول أو الاكتئاب أو اضطراب الأكل مثل الشره المرضي وفقدان الشهية العصبي.

 

التعب وفقد التذوق

في بعض الحالات ، يعاني الأشخاص من التعب و فقدان التذوق كعرض من أعراض فقدان الشهية، حيث يأتي الضعف والتعب في الجسم لأن الشخص لا يأكل بشكل صحيح، ولا يأكل العناصر الغذائية المناسبة مما يسبب الشعور بالتعب لدى الشخص.

 

أسباب فقدان الشهية
 

تتسبب العديد من الحالات الصحية فى انخفاض الشهية، وتصبح شهية الشخص طبيعية بمجرد علاج الحالة الأساسية؛ لذلك ، فيما يلي الأسباب الرئيسية لفقدان الشهية:

 

1. الفيروسات أو البكتيريا   

 

إن السبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشهية، هو وجود عدوى فيروسية أو بكتيرية،  حيث تعود الشهية إلى طبيعتها بمجرد علاج العدوى.

2. بعض الأدوية

يعتبر فقدان الشهية من الآثار الجانبية الرئيسية للأدوية، إلى جانب مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو الإمساك، حيث تحدث هذه المشكلة عندما يمر الدواء عبر معدة الشخص والجهاز الهضمي. 

ومن الأدوية التى تسبب عادة فقدان الشهية المضادات الحيوية والمهدئات والعلاج المناعي والعلاج الكيميائي للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

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