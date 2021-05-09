عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ودع جمهوره قبل وفاته.. تويتر يتحول لدفتر عزاء لـ عادل التويجري

الإعلامي الرياضي
الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري

توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري، عن عمر يناهز 40 عاما، أمس السبت، بعد إصابته بأزمة قلبية، وأثارت وفاته الجدل في الأوساط الكروية نظرا لظهوره مؤخرا وهو يتمتع بصحة جيدة.

تصدر خبر وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، محركات البحث سواء في السعودية والوطن العربي، لمسيرته الطويلة في المجال الرياضي، كناقد ومحلل رياضي، وعمل في العديد من الصحف، مثل صحيفة الشرق، والاقتصادية السعودية، ومكة.

وظهر التويجري  كناقد رياضي في العديد من البرامج التليفزيونية، وكان عضوا في مجلس إدارة نادي "الهلال" السعودي، ورئيس المركز الإعلامي لـ "رالي حائل"، وناقد رياضي في برنامج "أكشن يا دوري"، وظهوره الإعلامي الأخير كان في برنامج "الدوري مع وليد" معلقا على فوز الهلال أما الشباب.

txt

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

أما عن آخر ما كتبه قبل وفاته، فكانت تغريدة عبر حسابه بموقع التغريدات تويتر، قال فيها: "رابط آخر حلقة في رمضان.. كل عام والجميع بخير #الدوري_مع_وليد"، مرفقا بها رابط اللقاء.

ليتبدل الأمر بعدها بساعات، وينشر حساب برنامج "الدوري مع وليد"، صورة للتويجري ورسالة نعي، قال فيها: "الإعلامي الرياضي #عادل_التويجري في ذمة الله"، وكذلك نعاه الإعلامي وليد الفراج بتغريدة قائلاً: عظم الله أجري فيك ..البقاء لله..رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمرة .. كل التعازي لاسرته وأصدقاءة ومحبيه .. الفراق صعب يا صديقي .. الله يشملك برحمته .. واتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة".

وتزامنت حالة الحزن العامة مع وفاته باعتباره أحد أهم الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، حيث نعاه الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الصحف والبرامج التليفزيونية.

رمضان السعودية الهلال السعودي رالي ناقد رياضى عادل التويجري

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9 مايو 2021

بحضور 11 وزارة.. وزير التنمية المحلية يرأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

وزير الإسكان يكشف آخر تطورات الموقف التنفيذى لـ مشروع تطوير سور مجرى العيون

الحكومة تقترض 48 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري.. لهذا السبب

صراع بين آبل ومايكروسوفت بسبب فورتنايت وعمولة متجر التطبيقات

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف لزملائه المحتاجين؟ علي جمعة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

انخفاض كبير.. أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض اليوم

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ