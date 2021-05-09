ودع جمهوره قبل وفاته.. تويتر يتحول لدفتر عزاء لـ عادل التويجري

توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري، عن عمر يناهز 40 عاما، أمس السبت، بعد إصابته بأزمة قلبية، وأثارت وفاته الجدل في الأوساط الكروية نظرا لظهوره مؤخرا وهو يتمتع بصحة جيدة.

تصدر خبر وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، محركات البحث سواء في السعودية والوطن العربي، لمسيرته الطويلة في المجال الرياضي، كناقد ومحلل رياضي، وعمل في العديد من الصحف، مثل صحيفة الشرق، والاقتصادية السعودية، ومكة.

وظهر التويجري كناقد رياضي في العديد من البرامج التليفزيونية، وكان عضوا في مجلس إدارة نادي "الهلال" السعودي، ورئيس المركز الإعلامي لـ "رالي حائل"، وناقد رياضي في برنامج "أكشن يا دوري"، وظهوره الإعلامي الأخير كان في برنامج "الدوري مع وليد" معلقا على فوز الهلال أما الشباب.

أما عن آخر ما كتبه قبل وفاته، فكانت تغريدة عبر حسابه بموقع التغريدات تويتر، قال فيها: "رابط آخر حلقة في رمضان.. كل عام والجميع بخير #الدوري_مع_وليد"، مرفقا بها رابط اللقاء.

ليتبدل الأمر بعدها بساعات، وينشر حساب برنامج "الدوري مع وليد"، صورة للتويجري ورسالة نعي، قال فيها: "الإعلامي الرياضي #عادل_التويجري في ذمة الله"، وكذلك نعاه الإعلامي وليد الفراج بتغريدة قائلاً: عظم الله أجري فيك ..البقاء لله..رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمرة .. كل التعازي لاسرته وأصدقاءة ومحبيه .. الفراق صعب يا صديقي .. الله يشملك برحمته .. واتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة".

وتزامنت حالة الحزن العامة مع وفاته باعتباره أحد أهم الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، حيث نعاه الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الصحف والبرامج التليفزيونية.