إصابة 10 فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بـ المسجد الأقصى

أصيب عشر مصلين فلسطينيين على الأقل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر قرب باب "الأسباط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

يشار إلى أن 100 ألف مصلٍ أدوا شعائر إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم كل محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك.