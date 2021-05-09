رضا عبد العال لـ شيخ الحارة: أنت قليل الأدب.. ويؤكد: فاروق جعفر كان عاوز يفطرني فى رمضان

سب رضا عبد العال لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق،شيخ الحارة قائلا:" انت قليل الادب،اتكلم باحترام عشان أرد عليك".

وأضاف رضا عبد العال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكابتن فاروق جعفر كان يريد منه الإفطار فى رمضان مع لاعبين أخرين دون باقى الفريق، قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وتابع رضا عبد العال :"فاروق جعفر عمل فيها دكر وكنا هنخسر الدورى بسببه، ورفضت الإفطار، فقام باستبعادى".

وأضاف رضا عبد العال لاعب نادي الأهلي والزمالك :" فاروق جعفر كان خايف من اللعيبة الكبيرة فى النادى وقتها".