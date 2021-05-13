عشاء خفيف.. طريقة عمل سلطة التونة

بخطوات بسيطة

تعد التونة من الأكلات الخفيفة والشهية للكثير، ويفضل تناول التونة في الليل لعدم احتوائها على الدهون، والشعور بالشبع لفترات طويلة..

مقادير سلطة تونة



1 علبة تونة قطعة واحدة

٢ ملعقة مايونيز

٢ ملعقة مستردة ديجون

٣ ملاعق بصل برنوازيه

٢ ملعقة فلفل أحمر برنوازيه

٣ ملعقة خيار قشة برنوازيه

٣ بيض مسلوق شرائح

١ ملعقة صغيرة كمون

١ ملعقة كبيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة

٢ ملعقة خل

عصير ليمون

زيت زيتون

شبت



طريقة تحضير سلطة تونة



* تخلط جمبع التوابل مع المستردة والمايونيز

* تضاف التونة ونفلب

* تضاف شرائح البيض

* يضاف الفلفل الأحمر والخيار والبصل

* يزين بالشبت