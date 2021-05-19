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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في يومه العالمي.. أعراض غير متوقعة لـ التهاب الكبد .. تعرف عليها

أعراض التهاب الكبد
أعراض التهاب الكبد

يحتفي العالم اليوم في الـ 19 من مايو، باليوم العالمي لـ التهاب الكبد، والتهاب الكبد (أ) هو عدوى شديدة العدوى في الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد (أ)، يعد الفيروس أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد العديدة التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة الكبد على العمل.

 

عادةً لا تظهر علامات وأعراض التهاب الكبد A إلا بعد إصابتك بالفيروس لبضعة أسابيع، ولكن ليس كل شخص مصاب بـ التهاب الكبد (أ) يصاب بها، إذا قمت بذلك ، يمكن أن تشمل علامات التهاب الكبد وأعراضه ما يلي:

 

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أعراض التهاب الكبد

إعياء
الغثيان والقيء المفاجئ
ألم أو انزعاج في البطن ، خاصةً في الجانب الأيمن العلوي تحت الأضلاع السفلية (بجوار الكبد)
حركات الأمعاء بلون الطين
فقدان الشهية
حمى منخفضة
البول الداكن
الم المفاصل
اصفرار الجلد وبياض عينيك (اليرقان)
حكة شديدة


قد تكون هذه الأعراض خفيفة نسبيًا وتختفي في غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، تؤدي عدوى التهاب الكبد A إلى مرض شديد يستمر لعدة أشهر.

 

المصدر mayoclinic

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